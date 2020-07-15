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Sofra Diğer Karanfilli vişne peltesi

Karanfilli vişne peltesi

Karanfilli vişne peltesi
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı vişne suyu



2 su bardağı su



1 su bardağı tozşeker



2 yemek kaşığı mısır nişastası



2 yemek kaşığı buğday nişastası



2 adet karanfil



ÜZERİ İÇİN:



Yarım kg vanilyalı dondurma



4-5 dal taze kekik



25-30 adet yaban mersini



2 yemek kaşığı toz şeker



1 su bardağı su


YAPILIŞI

Pelte için tüm malzemeyi bir tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Nişasta kokusu gidip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirmeye devam edin. Karışım şeffaflaşıp kıvamını alınca ateşten alın. Tabanı ve kenarları hafif ıslatılmış bir servis tabağına pelteyi dökün ve 5-6 saat buzdolabında bekletin. Üzeri için, yaban mersinlerini bir tavaya alın. Üzerine toz şeker ve su katıp karamelize edin. Pelteyi dondurma, karamelize yaban mersini ve taze kekik ile süsleyerek servis edin.

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