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Karışık Biber Turşusu

Karışık Biber Turşusu
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram acı kırmızı sivri biber

250 gram tatlı sivri biber

150 gram köy biberi

100 gram Arnavut biberi

1 adet pembe domates

1 baş sarımsak

1 litre su

250 ml üzüm sirkesi

1.5 çay bardağı turşuluk tuz

1 çorba kaşığı arpa

YAPILIŞI

Biberleri iyice yıkayıp suyunu süzün. Domatesin kabuğunu soyup rendeleyin. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Su, sirke, turşuluk tuz, arpa ve rendelenmiş domatesi bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Biberleri birkaç yerinden iğne ile delin. Uygun büyüklükte bir kavanoz veya küçük kavanozlara biberler ve sarımsakları yerleştirin. Sirkeli suyu biberlerin üzerini kapatacak şekilde kavanoza doldurun. Kapağını sıkıca kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin.
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