Karışık Biber Turşusu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Biberleri iyice yıkayıp suyunu süzün. Domatesin kabuğunu soyup rendeleyin. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Su, sirke, turşuluk tuz, arpa ve rendelenmiş domatesi bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Biberleri birkaç yerinden iğne ile delin. Uygun büyüklükte bir kavanoz veya küçük kavanozlara biberler ve sarımsakları yerleştirin. Sirkeli suyu biberlerin üzerini kapatacak şekilde kavanoza doldurun. Kapağını sıkıca kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin.