Karışık Biber Turşusu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram acı kırmızı sivri biber
250 gram tatlı sivri biber
150 gram köy biberi
100 gram Arnavut biberi
1 adet pembe domates
1 baş sarımsak
1 litre su
250 ml üzüm sirkesi
1.5 çay bardağı turşuluk tuz
1 çorba kaşığı arpa
YAPILIŞI
Biberleri iyice yıkayıp suyunu süzün. Domatesin kabuğunu soyup rendeleyin. Sarımsakların kabuğunu soyup bütün halde bırakın. Su, sirke, turşuluk tuz, arpa ve rendelenmiş domatesi bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Biberleri birkaç yerinden iğne ile delin. Uygun büyüklükte bir kavanoz veya küçük kavanozlara biberler ve sarımsakları yerleştirin. Sirkeli suyu biberlerin üzerini kapatacak şekilde kavanoza doldurun. Kapağını sıkıca kapatın. Birkaç kez ters yüz ettikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 ay bekletin.