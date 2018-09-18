Karışık Filizli Ekmek Dilimleri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Izgara tavayı ısıtın. Avokadoların kabuklarını temizlemeden, boylamasına ortadan ikiye kesip, içlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Daha sonra karabiber ve tuz serpin. Kesik tarafları tavaya gelecek şekilde yerleştirip, elinizde üzerilerine hafifçe bastırın ve 4-5 dakika ızgara yapın. Dilimleyip kenara alın. Ayrı bir yerde limon suyu, hardal, portakal suyu, kalan zeytinyağı, karabiber ve tuzu iyice çırpıp, filizleri bu sosa ilave edin. Üzerine kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Ekmekleri tost makinesinde kızartıp üzerilerine 3'er dilim peynir ekleyin. Avokado dilimleri ve filizli karışımı pay edin ve bekletmeden servis yapın.