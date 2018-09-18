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Karışık Filizli Ekmek Dilimleri

Karışık Filizli Ekmek Dilimleri
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket karışık filiz (maş fasulyesi, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek filizleri)

4 adet avokado

6 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet limon

4 tatlı kaşığı hardal

1 adet portakal

10-12 dal maydanoz

12 dilim keçi peyniri

4 dilim tam buğday ekmeği

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Izgara tavayı ısıtın. Avokadoların kabuklarını temizlemeden, boylamasına ortadan ikiye kesip, içlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Daha sonra karabiber ve tuz serpin. Kesik tarafları tavaya gelecek şekilde yerleştirip, elinizde üzerilerine hafifçe bastırın ve 4-5 dakika ızgara yapın. Dilimleyip kenara alın. Ayrı bir yerde limon suyu, hardal, portakal suyu, kalan zeytinyağı, karabiber ve tuzu iyice çırpıp, filizleri bu sosa ilave edin. Üzerine kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Ekmekleri tost makinesinde kızartıp üzerilerine 3'er dilim peynir ekleyin. Avokado dilimleri ve filizli karışımı pay edin ve bekletmeden servis yapın.
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