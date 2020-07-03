Kıtır ekmek kebabı

EKMEKLERİ serçe parmak uzunluğunda ince dilimleyip önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 5-6 dakika fırınlayın. Daha sonra kenara alın. Domatesleri rendenin kalın tarafıyla rendeleyin veya küp doğrayıp sos tenceresine alın. Üzerine kekik, fesleğen, biberiye, tuz ve karabiber ilave edip orta ateşte 15-20 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Bonfileyi ince uzun dilimleyip yağsız kızgın tavada mühürleyin. Daha sonra ayçiçeği yağı ilave edip yumuşayana kadar ara sıra tavayı sallayarak pişirin. Yoğurdu bir kaba alıp, azar azar su ilave ederek hafif akışkan bir kıvam alana kadar çırpın. Ekmekleri servis tabaklarına alın. Üzerlerine yoğurt ve ardından domates sos gezdirin. Bonfileyi yerleştirip, maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.