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Koza Patates Tarifi

İç malzemeli harika patates topları yapmaya ne dersiniz?
Koza Patates Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patates



1 çay kaşığı karabiber



Yarım demet kıyılmış dereotu



Yeteri kadar tuz



İç malzeme için: 3 adet marul yaprağı



4 dal taze soğan



1 adet havuç



10 dal maydanoz



Yarım limonun suyu



3 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet kırmızı biber



Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

İç malzeme için kıyılmış marul, soğan, rendelenmiş havuç, kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, kıyılmış kırmızı biber ve tuzu harmanlayıp kenara alın. Patatesleri kabuklu şekilde tuzlu suda haşlayın. Kabuklarını temizleyip, karabiber, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip yoğurun. Patatesten elma büyüklüğünde bezeler koparıp, başparmağınız ile içini oyun. İç malzemeden koyup kapattıktan sonra ılık olarak servis yapın.

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