Koza Patates Tarifi

İç malzeme için kıyılmış marul, soğan, rendelenmiş havuç, kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, kıyılmış kırmızı biber ve tuzu harmanlayıp kenara alın. Patatesleri kabuklu şekilde tuzlu suda haşlayın. Kabuklarını temizleyip, karabiber, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip yoğurun. Patatesten elma büyüklüğünde bezeler koparıp, başparmağınız ile içini oyun. İç malzemeden koyup kapattıktan sonra ılık olarak servis yapın.