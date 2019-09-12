Koza Patates Tarifi

1 kg patates
1 çay kaşığı karabiber
Yarım demet kıyılmış dereotu
Yeteri kadar tuz
İç malzeme için: 3 adet marul yaprağı
4 dal taze soğan
1 adet havuç
10 dal maydanoz
Yarım limonun suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı biber
Yeteri kadar tuz
İç malzeme için kıyılmış marul, soğan, rendelenmiş havuç, kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, kıyılmış kırmızı biber ve tuzu harmanlayıp kenara alın. Patatesleri kabuklu şekilde tuzlu suda haşlayın. Kabuklarını temizleyip, karabiber, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip yoğurun. Patatesten elma büyüklüğünde bezeler koparıp, başparmağınız ile içini oyun. İç malzemeden koyup kapattıktan sonra ılık olarak servis yapın.