Lezita çıtır kova ile dip soslar

Pancarların kabuğunu soyup ince rendeleyin. Ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, labne peyniri, ufalanmış sürk peyniri, çok az tuz, taze çekilmiş karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın. Patlıcanlı sos için, patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delerek fırın tepsisine yerleştirin. Sarımsakları kabuklu olacak şekilde patlıcanların yanına dizin. 200 derece fırında patlıcanların içi yumuşayana kadar pişirin. Fesleğen yapraklarını mutfak robotunun haznesine alın. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini bir kaşık yardımıyla çıkarın. Sarımsakların kabuğunu soyup içlerini çıkarın. Ceviz içlerini yağsız tavada birkaç dakika kavurun. Robotun haznesine patlıcan, sarımsak, ceviz, eski kaşar peyniri, tuz ve karabiberi ekleyin. Yavaşça zeytinyağını ilave edip ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. Hazırladığınız sosları kaselere paylaştırın. Servis yapın.