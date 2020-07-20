Limonlu çatlak kurabiye

Peynir ve tereyağını blender yardımıyla çırpın. Toz şeker, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Yumurta ve yumurta sarısı ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Hamurunuz yumuşak ve yapışkan olabilir. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin. Pudra şekerine bulayıp aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilın olarak servis yapın.