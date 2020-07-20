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Sofra Diğer Limonlu çatlak kurabiye

Limonlu çatlak kurabiye

Limonlu çatlak kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 yemek kaşığı limon suyu



1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



100 gram taze peynir



115 gram oda ısısında tereyağı



1 su bardağı toz şeker



1 paket vanilya



1 tutam tuz



1 adet yumurta



1 adet yumurta sarısı



1.5 su bardağı un



2 tatlı kaşığı kabartma tozu





ÜZERİ İÇİN:



1 çay bardağı pudra şekeri


YAPILIŞI

Peynir ve tereyağını blender yardımıyla çırpın. Toz şeker, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Yumurta ve yumurta sarısı ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Hamurunuz yumuşak ve yapışkan olabilir. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin. Pudra şekerine bulayıp aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilın olarak servis yapın.

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