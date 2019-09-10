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Limonlu Domates Marmelad Tarifi

Meyvelerin reçelleri ve marmelatları alışkın olduğumuz tatlar olsa da son dönemlerde sebzelerin de reçelini, marmeladını yapmak oldukça yaygınlaştı. Farklı tarifi ile denemek isteyeceğiniz limonlu domates marmeladı...
Limonlu Domates Marmelad Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg salçalık domates



5 adet limon



11 su bardağı su



4 çorba kaşığı badem



1 çay kaşığı limon tuzu



4 su bardağı tozşeker



1 adet çubuk tarçın



1 çay kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Domatesleri 1 dakika sıcak suda tutup, daha sonra kabuklarını temizleyin. Limonların kabuklarını kazıyıp, suyunu sıkın ve farklı kaplara alın. Limon kabuklarının üzerine 1 su bardağı su ekleyip, kısık ateşte 15 dakika pişirin. Kenara alıp soğutun. Bademleri sıcak suda 2 saat dinlendirin. Daha sonra kabuklarını temizleyin. Domatesin kabuklarını ve çekirdeklerini, limon suyunu tülbente alıp uçlarını bağlayarak üstte toplayın ve bohça yapın. Domatesleri dilimleyip bir tencereye alın. Üzerine limon kabuğu ekleyip, önce harlı ateşte sonra kısık ateşte suyunu hafif çekene dek pişirin. Limonlu suyu, su ve tülbenti tencereye ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 45 dakika sıkça karıştırarak pişirin. Tülbenti tencereden alıp, limon tuzu, badem ve tozşeker ilave edin. 20-25 dakika daha kıvam alana dek kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp, üzerine çubuk tarçını biraz rendeleyin. Çubuk tarçını da ilave edip karıştırın. Tereyağı ekleyip karıştırın ve güneşte 2-3 saat dinlendirin.

PÜF NOKTASI

Domatesli marmelatlar yapılırken mümkün olduğunca etli domatesler tercih edin. Tarçın yerine öğütülmüş adaçayı, ıhlamur ya da kurutulmuş reyhan da kullanabilirsiniz. Marmeladın olup olmadığını anlamak için tabağa bir miktar marmelat döküp, tabağı sağa sola hareket ettirin. Akmıyorsa kıvamı tutmuş demektir.
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