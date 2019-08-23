Lübnan Pideli Babagannuş Tarifi

LÜBNAN pidesi için pita veya bazlamayı ortadan ikiye bölün ve dikkatlice içini çıkarın. Susam, kekik ve haşhaşı bir havana alıp, ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyin ve ekmeklerin kesik yüzeylerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Soğuyunca parçalara bölün ve kenara alın. Patlıcanları ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Daha sonra mutfak robotuna alın. Üzerine badem, tahin, sarmısak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip sos kıvamına gelene kadar çekin. Nanenin yarısını sosa karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve kalan nane yapraklarını ekleyip, fırında pişirdiğiniz pidelerle birlikte servis yapın.