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Lübnan Pideli Babagannuş Tarifi

Şimdi tam mevsimi olan patlıcan, kebaplardan, salatalara tüm tariflere ayrı bir lezzet katar. Patlıcanla yapabilecek farklı bir tarif arıyorum diyorsanız İşte size kökü Osmanlı mutfağına dayanan ve tahinle birlikte hazırlanan babagannuş tarifi
Lübnan Pideli Babagannuş Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy bostan patlıcan



Yarım su bardağı iri dövülmüş badem



4 çorba kaşığı tahin



1 diş dövülmüş sarmısak



Yarım limonun suyu, tuz, karabiber



1 çay kaşığı kimyon, 2 dal nane



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Lübnan pidesi için:



6 adet pita ekmeği veya bazlama



3 çorba kaşığı kavrulmuş susam



3-4 dal taze kekik, 3 çorba kaşığı



haşhaş



1 çay bardağı zeytinyağı


YAPILIŞI

LÜBNAN pidesi için pita veya bazlamayı ortadan ikiye bölün ve dikkatlice içini çıkarın. Susam, kekik ve haşhaşı bir havana alıp, ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyin ve ekmeklerin kesik yüzeylerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Soğuyunca parçalara bölün ve kenara alın. Patlıcanları ocakta veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Daha sonra mutfak robotuna alın. Üzerine badem, tahin, sarmısak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiber ekleyip sos kıvamına gelene kadar çekin. Nanenin yarısını sosa karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve kalan nane yapraklarını ekleyip, fırında pişirdiğiniz pidelerle birlikte servis yapın.

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