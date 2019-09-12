Mantar Turşusu Tarifi

500 gram kültür mantarı
5 su bardağı su
2 çorba kaşığı tozşeker
Yarım su bardağı pirinç veya limon sirkesi
8-10 adet tane yenibahar
3 adet defne yaprağı
3-4 diş sarmısak
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tuz
Mantarların ince dış kabuğunu soyup, tencereye alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 20-25 dakika pişirin. Suda kaynatıp kurulanmış 2 adet yarım litrelik cam kavanoza mantarları yerleştirin. Üzerine tenceredeki kaynar suyu ilave edip kapaklarını sıkıca kapatın. Soğuduktan sonra servis yapın.