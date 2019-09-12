DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Mantar Turşusu Tarifi

Mantar Turşusu Tarifi

Bilindik tatlar dışında farklı besinlerle turşu hazırlamak isterseniz,mantar turşusunu denemenizi öneririm...
Mantar Turşusu Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kültür mantarı



5 su bardağı su



2 çorba kaşığı tozşeker



Yarım su bardağı pirinç veya limon sirkesi



8-10 adet tane yenibahar



3 adet defne yaprağı



3-4 diş sarmısak



2-3 çorba kaşığı zeytinyağı



2 çorba kaşığı tuz


YAPILIŞI

Mantarların ince dış kabuğunu soyup, tencereye alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 20-25 dakika pişirin. Suda kaynatıp kurulanmış 2 adet yarım litrelik cam kavanoza mantarları yerleştirin. Üzerine tenceredeki kaynar suyu ilave edip kapaklarını sıkıca kapatın. Soğuduktan sonra servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğan Turşusu Tarifi
Soğan Turşusu Tarifi
Bezelye Püresi Tarifi
Bezelye Püresi Tarifi
Limonlu Domates Marmelad Tarifi
Limonlu Domates Marmelad Tarifi
Portakallı Gülhatmi ve Papatya Reçeli (narenciyeli öksürük reçeli) Tarifi
Portakallı Gülhatmi ve Papatya Reçeli (narenciyeli öksürük reçeli) Tarifi
Kayısı Reçeli Tarifi
Kayısı Reçeli Tarifi
Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette
Mozzarella Peynirli ve Domatesli Polpette
Panzanella Tarifi
Panzanella Tarifi
Izgara Patlıcan Bohçası
Izgara Patlıcan Bohçası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN