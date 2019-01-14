Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Aklarını başka bir yerde kullanmak üzere kapaklı bir kaba koyup dolaba kaldırın. Yumurta sarılarını geniş bir kaseye alın. Üzerine limon suyu ekleyip homojen bir kıvam alana dek çırpın. Bir yandan karıştırmaya devam ederken bir yandan da ayçiçek yağını damla damla karışıma eklemeye başlayın.Sürekli aynı yönde çırpmaya devam ederek, ayçiçek yağının tamamını karışıma damla damla yedirin.Karışım jöle kıvamına gelinceye kadar çırpın. Daha sonra mayonez kıvamı alana dek soğuk su ilave edin.Kıvamını ayarladığınız mayoneze lezzet katmak için tuz ve hardalı ilave edip bir kez daha karıştırın.