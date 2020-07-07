1 Çikolatayı kabaca doğrayıp benmari usulü eritin. Eritirken karıştırmaya ve eğer mutfak ısı ölçeriniz varsa çikolatanın ısısının 45 derecenin üzerine çıkmamasına dikkat edin.

2 Kullanacağınız kuru yemişleri ve kuru meyveleri eşit boylarda kabaca doğrayın. Kuru üzüm ve turna yemişi gibi küçük taneli yemişleri doğramadan kullanın.

3 Erittiğiniz çikolatayı sıkma torbasına alın. Pişirme kağıdı serili tepsiye yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıkın. 1 TL'lik madeni paradan biraz daha büyük olacak şekilde yayarak ince bir disk şekli verin. Çikolatalar sertleşmeden kuru meyve ve kuru yemişleri üzerine serpiştirin. Oda ısısında en az 1 saat bekletip servis yapın.