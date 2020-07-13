Mereng pastacıklar

Mereng için sarısını karıştırmadan dikkatlice ayırdığınız yumurta aklarını derin bir kaba alıp mikser yardımıyla çırparak iyice köpürtün. Azar azar ve sırasıyla toz şeker, limon suyu ve tuz ilave ederek çırpmaya devam edin. Pütürsüz, yoğun ve parlak bir kıvam elde ettiğinizde karışımı sıkma torbasına alın. Pişirme kağıdı yayılmış fırın tepsisine istediğiniz büyüklükte sıkın (tarifteki ölçüyle görseldeki boyda 10 adet beze elde edilebileceği gibi 40 adet kadar küçük beze de yapılabilir). Bezeleri önceden ısıtılmış 100 derece fırında 60 dakika pişirin. Krema için toz kremşanti ve soğuk sütü koyu kıvam alana kadar mikser yardımıyla çırpın. Buzlukta yarım saat bekletip buzdolabına alın. Meyve şurubu için frambuaz ve balı bir tavada kısık ateşte rengini salana ve akışkanlığını kaybetmeyecek şekilde koyulaşana kadar kaynatın. Bir bardağa alıp ara ara karıştırarak soğumaya bırakın. Servis için fırından çıkardığınız merengleri oda ısısında soğutun. Daha sonra bir bıçak yardımıyla üst kıvrımlarını düz bir şekilde kesin. İçlerini hazırladığınız kremşanti ile doldurup kaşığın tersi ile bir havuz oluşturun. Meyve şurubunu da ekleyerek servis yapın.