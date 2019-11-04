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Kavun Dolması Tarifi

Osmanlı Saray Mutfağının Özel Yemeklerinden Kavun Dolması Tarifi
Kavun Dolması Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 2 adet küçük boy kavun



● 600 gram kıyma



● Yarım su bardağı kabuksuz badem



● Yarım çay bardağı pirinç



● 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık



● 2 çorba kaşığı kuşüzümü



● 4'er dal maydanoz ve dereotu



● 2 dal biberiye



● 2 çorba kaşığı tereyağı



● 2 çorba kaşığı sıvıyağ



● 2 adet soğan



● Tuz, karabiber



Sotelemek için:



● 1 çorba kaşığı tereyağı



● 2 dal maydanoz



● Karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Pirinci yarı yarıya haşlayıp süzün. Badem ve dolmalık fıstığı ayrı ayrı yapışmaz yüzeyli tavada kısık ateşte kavurun. Kuşüzümünü 10 dakika sıcak suda bekletip süzün. Maydanoz, dereotu ve biberiyeyi ince kıyın. Kıymayı bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı, sıvıyağ, yemeklik doğranmış soğan ilave edin ve soğan yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Kıymaya haşlanmış pirinç, dolmalık fıstık, kuşüzümü, maydanoz, dereotu, biberiye, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Kavunların düz durması için alt kısımlarını hafifçe kesin. Üst kısımlarını kapak olacak şekilde çıkarın. Kavunların içini dolduracağınız kısmın yüksekliği 10 cm olacak şekilde üstten kesin. Çekirdeklerini çıkarın. Yandaki etli kısımları 1 parmak kalacak şekilde kavunların içini alın. Hazırladığınız kıymalı harcı içlerine paylaştırın. Kavunların kapak çıkardığınız bölümünü de soyup, kuşbaşı doğrayın. Üzerlerine kapaklarını koyun ve alüminyum folyo ile sarın. Bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Alüminyum folyoyu çıkarıp kapaklarını yana alın. Yeniden fırına verip, kavunlar yumuşayana dek pişirin. Kuşbaşı doğradığınız kavun parçalarını 1 çorba kaşığı tereyağında birkaç dakika soteleyin. Kıyılmış maydanoz, pulbiber ve karabiber ekleyip dolmaların yanında servis yapın.

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