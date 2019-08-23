Panzanella Tarifi

EKMEK dilimlerinin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Biberleri alüminyum folyoya sararak önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Daha sonra kabuklarını soyup iri parçalar halinde dilimleyin. Domatesleri 4'e bölüp çekirdeklerini kaşık yardımıyla çıkartın ve süzgece koyup suyunun başka bir kaba akmasını sağlayın. Yeterince süzülünce posa kısmını atın. Domates suyuna kalan zeytinyağını, dövülmüş sarmısağı ve sirkeyi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kızarmış ekmek, domates, biber, kapari, ançüez ve zeytini bir salata kasesine alıp, harmanlayın. Domates sosunu salatanın üzerine gezdirin ve yarım saat beklettikten sonra kekik veya frenk maydanozu ile süsleyerek servis yapın.