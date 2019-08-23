Panzanella Tarifi

5 dilim köy ekmeği
3/4 su bardağı zeytinyağı
3 adet büyük boy kırmızı biber
3 adet büyük boy sarı biber
4 adet büyük boy domates
3 çorba kaşığı kapari
50 gram ançüez
1 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış siyah zeytin
4 çorba kaşığı üzüm sirkesi
4 diş sarmısak
Kekik veya frenk maydanozu
Tuz, karabiber
EKMEK dilimlerinin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartın. Biberleri alüminyum folyoya sararak önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Daha sonra kabuklarını soyup iri parçalar halinde dilimleyin. Domatesleri 4'e bölüp çekirdeklerini kaşık yardımıyla çıkartın ve süzgece koyup suyunun başka bir kaba akmasını sağlayın. Yeterince süzülünce posa kısmını atın. Domates suyuna kalan zeytinyağını, dövülmüş sarmısağı ve sirkeyi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kızarmış ekmek, domates, biber, kapari, ançüez ve zeytini bir salata kasesine alıp, harmanlayın. Domates sosunu salatanın üzerine gezdirin ve yarım saat beklettikten sonra kekik veya frenk maydanozu ile süsleyerek servis yapın.