Patlıcan yatağında köfte tarifi

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, sarmısak, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Sıvıyağda kızartıp, başka bir kaba alın. Aynı yağda küp doğranmış biberleri bir-iki dakika soteleyin. Üzerine kabukları soyulup, küp doğranmış domates ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, domates yumuşayana dek pişirin. Daha sonra köfteleri ekleyip bir-iki dakika daha pişirin. Patlıcanları alacalı soyup, boylamasına ortadan ikiye kesin. Kızdırılmış sıvıyağda kızartıp, içlerini kaşık yardımıyla çıkarın. Patlıcan içlerini küp doğrayıp köftelere ilave edin ve harmanlayın. Patlıcanları fırın tepsisine yerleştirin. İçlerine köfteli harcı pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.