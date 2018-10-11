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Peynirle Doldurulmuş Pancarlar

Peynirle Doldurulmuş Pancarlar
  • 11 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet küçük boy pancar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

100 gram lor peyniri

1 çorba kaşığı labne peyniri

1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı pembe biber

1 çay kaşığı toz kakule

1 çorba kaşığı antep fıstığı

1 çay kaşığı karabiber, tuz

Servis İçin: Haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Pancarları fırın torbasında bir saat kadar pişirin. Kabuklarını soyun ve kavun kaşığı ile peynir koymak için yuvalar açın. Tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağında yarım saat marine edin. 2 Başka bir kapta 1 çorba kaşığı zeytinyağı, lor peyniri, labne peyniri, haşhaş tohumu, kuş üzümü, pembe biber, yarım çay kaşığı karabiber, toz kakule ve antep fıstığını karıştırın. Pancarlara açtığınız oyuklara hazırladığınız baharatlı peynir karışımından doldurun. Peynirli kısımlara haşhaş tohumu serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pancarları servis etmeden yarım saat önce doldurursanız peyniriniz tam pembe değil de beyaza doğru geçişler veren estetik bir görünüm verir.
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