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Sofra Diğer Peynirli pastırmalı frittata

Peynirli pastırmalı frittata

Peynirli pastırmalı frittata
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram abaza peyniri veya kaşar peyniri



5 dilim ince doğranmış pastırma



6 adet yumurta



1 su bardağı süt



1/4 çay kaşığı karabiber



1 adet acı kırmızı biber



1 yemek kaşığı zeytinyağı



Yarım çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Yumurta, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Kıyılmış kırmızıbiber ve rendelenmiş peyniri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın. Fırına girmeye uygun bir tavaya zeytinyağı ve pastırmayı alıp hafifçe pişirin. Pastırmayı pişirme kağıdı üzerine alın. Aynı tavaya yumurtalı karışımı döküp tavayı ocağa oturtun ve orta ateşte ortalama 5 dakika pişirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika, ortası hafif yumuşak kalacak şekilde pişirin. Servis yapın.

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