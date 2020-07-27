Peynirli pastırmalı frittata

Yumurta, süt, tuz ve karabiberi çırpın. Kıyılmış kırmızıbiber ve rendelenmiş peyniri ekleyip çatal yardımıyla karıştırın. Fırına girmeye uygun bir tavaya zeytinyağı ve pastırmayı alıp hafifçe pişirin. Pastırmayı pişirme kağıdı üzerine alın. Aynı tavaya yumurtalı karışımı döküp tavayı ocağa oturtun ve orta ateşte ortalama 5 dakika pişirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika, ortası hafif yumuşak kalacak şekilde pişirin. Servis yapın.