Peynirli sarma

Şehriyeyi yarım su bardağı eritilmiş tereyağında kavurun. Ardından bulgur ve pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Su ilave edip kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp üzerine kıyılmış soğanı ekleyerek karıştırın ve kapağı kapalı olarak 10-15 dakika dinlendirin. Ilındığında baharatları ekleyip karıştırın.

Asma yaprağınız salamura ise 10 dakika ılık suda dinlendirip sonra akan suyun altında yıkayın ve elinizde hafifçe sıkıp suyunu alın. Taze yaprak kullanıyorsanız tuzlu kaynar suya batırıp çıkarın. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine yayın. Varsa sapını temizleyin. Ortasına 1 tatlı kaşığı harç koyup sigara böreği gibi sarın. Tüm asma yaprağı ve harcı aynı şekilde hazırlayın.

Tencerenin tabanına bir sıra asma yaprağı yayın. Üzerine sarmaları gelişigüzel yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş sade kızarmış peynir ve limon dilimleri koyun. Küçük parçalara ayrılmış 2 yemek kaşığı tereyağını serpiştirip tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kontrol ederek pişirin. Kızartılmış peynir dilimleriyle birlikte servis yapın.