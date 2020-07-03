Peynirli sebzeli köfte

HAVUÇ ve kabağı yıkayıp kurulayın ve rendenin ince tarafı ile kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine ufalanmış bayat ekmek, yumurta, kıyılmış maydanoz, ufalanmış peynir, tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz daha büyük bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın ve sonrasında avuç içinde yassılaştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.