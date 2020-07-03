DETAYLI ARA
Sofra Diğer Peynirli sebzeli köfte

Peynirli sebzeli köfte

Peynirli sebzeli köfte
  • 3 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 dilim bayat ekmek



Birer adet havuç ve kabak



3 adet yumurta



1/2 demet maydanoz



150 gram beyaz peynir, tuz, karabiber


YAPILIŞI

HAVUÇ ve kabağı yıkayıp kurulayın ve rendenin ince tarafı ile kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine ufalanmış bayat ekmek, yumurta, kıyılmış maydanoz, ufalanmış peynir, tuz ve karabiber ilave edip iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz daha büyük bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın ve sonrasında avuç içinde yassılaştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıtır ekmek kebabı
Kıtır ekmek kebabı
Ekmek pudingi
Ekmek pudingi
Ekmekli peynir topları
Ekmekli peynir topları
Karamelli ekmek
Karamelli ekmek
Harissa baharatlı sebzeler
Harissa baharatlı sebzeler
Harissa baharatı
Harissa baharatı
Pekmezli et marinesi
Pekmezli et marinesi
Kahvaltılık çemenli tost
Kahvaltılık çemenli tost

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA