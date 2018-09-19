Pratik Fırın Tostu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını yakmadan eritip oda sıcaklığında soğutun. Orta boy bir fırın tepsisini tereyağının yarısı ile yağlayın. 6 dilim tost ekmeğini hiç boşluk kalmayacak şekilde içine dizin. Üzerlerine 12 dilim kaşar peynirini hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin. Sucuğu dilimleyip kaşarların üzerine dizin. Burger peyniri dilimlerini koyun. Üzerine pastırmaları yerleştirin ve zeytin serpin. Kalan 12 dilim kaşar peynirini yerleştirip 6 adet ekmek dilimini üzerine kapatın. Ekmeklerin üzerine bir tepsi yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Tepsiyi alıp, kalan tereyağını bir fırça yardımı ile ekmeklerin üzerine sürün. Yeniden fırına verin ve üzerileri iyice kızarana dek pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.