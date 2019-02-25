Safranlı ve Baharatlı Salep

1 tutam safran
1 litre süt
2 tatlı kaşığı nişasta
2'şer çorba kaşığı bal ve tozşeker
1 tatlı kaşığı toz salep
Yarım paket vanilya
1 adet çubuk tarçın
5 adet karanfil
1 adet küçük boy zencefil
1 adet küçük boy zerdeçal
1 çay bardağı su
Sütü bir tencereye alıp, içine nişasta, bal, tozşeker, salep ve vanilya katın. Karıştırarak kaynatın ve bir kenara alın. Tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçalı 1 su bardağı kaynamış suyun içinde 5 dakika bekletin. Daha sonra sütün içine katın ve karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.