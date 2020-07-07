San sebastian cheesecake

1 Mikser yardımıyla toz şeker, tuz, labne ve krem peynirleri şeker taneleri eriyene kadar çırpın. Mikserin hızını arttırıp yumurtaları 15 saniye arayla teker teker ekleyin ve eklerken çırpmaya devam edin. Yumurtalar bittikten sonra hızı düşürüp kremayı ekleyin. Tüm karışım pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin. En son vanilyayı ve elenmiş unu ekleyip düşük hızda çırpın.

2 24 cm'lik çember kek kalıbını geniş bir tepsiye yerleştirin. Kalıbın kenarlarını fırça yardımıyla yağlayın. Pişirme kağıdını, kalıbın kenarlarına yapıştırarak iyice yerleştirin. Kenarlarındaki fazlalıkları katlayarak kalıbın dışına doğru kıvırın.

3 Karışımı hazırladığınız kalıba süzgeçten geçirerek dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, eğer varsa fanlı programda 40-45 dakika üzeri kahverengileşene kadar pişirin. Pişen cheesecake'i yarım saat oda ısısında dinlendirip servis yapın.