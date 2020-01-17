Sebze çorbası

Pırasayla soğanı ince kıyın. Sarmısak, havuç ve kerevizi küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp sebzeleri üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte soğan şeffaflaşana kadar kavurun. Kaynar suyu ilave edip kapağını kapatın. Harlı ateşte bir-iki taşım kaynatın. Ateşi orta hararete getirin, tüm sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Diğer taraftan ıspanağı ayıklayıp yıkadıktan sonra ince doğrayın. Karnabaharı çiçeklerine ayırın. Sap kısımlarını yarım cm'lik küpler halinde doğrayın. Ispanak ve karnabaharı bulgurla birlikte tencereye ekleyin. Suyu azalmışsa sıcak su ilave ederek sulu bir yemek kıvamına getirin. Karnabahar sapları yumuşayana kadar pişirin. En son ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu katıp karıştırın ve ateşten alın. Karabiber serpin. 5 dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis yapın.

Aşçı Arzu Aygen