Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler

Hamuru için unu geniş bir kaba alıp, yumurta, su ve tuzla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene dek yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın. Diğer taraftan iç malzeme için zeytinyağını küçük bir tavaya alıp üzerine kıyılmış mantar ve sarımsak ekleyerek mantar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bezelyeyi katıp bir-iki dakika kavurun ve haşlanmış patatesleri ezerek üzerine ekleyin. Karanfil, kakule, karabiber ve tuz katın. Bezelye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra kaşar peynirini katıp karıştırın. Soğan sosu için zeytinyağı ve soğanı kısık ateşte soğanlar karamelize olana dek pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın. Dinlenen hamuru unlu zeminde bıçak sırtı kalınlığında açın. Hamurdan su bardağı ağzı ile yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz hamurların uç kısmına hazırladığınız harçtan koyup elinizle bastırarak kapatın. Kenar kısımlarını kıvırarak veya hamur ruleti ile keserek şekil verin. Daha sonra kaynayan tuzlu suya atın. Hamurlar suyun üzerine çıkınca delikli kepçe ile alıp bir havlu üzerine yan yana çıkarın. Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp börekleri önlü arkalı kızartın ve soğanlı sos eşliğinde servis yapın.

Aşçı: ŞEFİKA GÜNYEL