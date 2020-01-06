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Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler

Çayın yanına eşlik edecek hem pratik hem lezzetli sebze dolgulu baharatlı börek tarifi...
Sebze Dolgulu Baharatlı Börekler
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 4 su bardağı un



1 adet yumurta, 1 su bardağı su



1 çay kaşığı tuz



İç malzeme için:



3 adet dövülmüş karanfil



2 adet ezilmiş kakule tohumu



2 çorba kaşığı zeytinyağı



7-8 adet mantar, 2 diş sarmısak



1 çay bardağı dondurulmuş bezelye



2 adet haşlanmış patates



1 çay bardağı kaşar peyniri



Tuz, karabiber



Soğan sosu için:



4 adet piyazlık doğranmış soğan



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 adet yıldız anason



Bir tutam tarçın, tuz, karabiber



Kızartmak için: 2 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Hamuru için unu geniş bir kaba alıp, yumurta, su ve tuzla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene dek yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın. Diğer taraftan iç malzeme için zeytinyağını küçük bir tavaya alıp üzerine kıyılmış mantar ve sarımsak ekleyerek mantar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bezelyeyi katıp bir-iki dakika kavurun ve haşlanmış patatesleri ezerek üzerine ekleyin. Karanfil, kakule, karabiber ve tuz katın. Bezelye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra kaşar peynirini katıp karıştırın. Soğan sosu için zeytinyağı ve soğanı kısık ateşte soğanlar karamelize olana dek pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın. Dinlenen hamuru unlu zeminde bıçak sırtı kalınlığında açın. Hamurdan su bardağı ağzı ile yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz hamurların uç kısmına hazırladığınız harçtan koyup elinizle bastırarak kapatın. Kenar kısımlarını kıvırarak veya hamur ruleti ile keserek şekil verin. Daha sonra kaynayan tuzlu suya atın. Hamurlar suyun üzerine çıkınca delikli kepçe ile alıp bir havlu üzerine yan yana çıkarın. Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp börekleri önlü arkalı kızartın ve soğanlı sos eşliğinde servis yapın.

Aşçı: ŞEFİKA GÜNYEL

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