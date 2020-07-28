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Sofra Diğer Soğan dolması

Soğan dolması

Soğan dolması
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg beyaz soğan



1 kg sarı soğan



1/2 su bardağı zeytinyağı



1.5 su bardağı pirinç



1 yemek kaşığı kuş üzümü



1 yemek kaşığı nane



1 tatlı kaşığı kimyon



Birer çay kaşığı yenibahar ve tarçın Yeteri kadar sıcak su, tuz



ÜZERİNE:



1/2 su bardağı zeytinyağı


YAPILIŞI

Beyaz soğanların kabuklarını temizleyip kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra tek tek katlarına ayırın ve içlerindeki zarı alın. Diğer soğanları kıyıp zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun. Üzerine pirinç ilave edip beyazlaşana kadar kavurun. Kuş üzümü ve baharatları ve 1.5 su bardağı suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Soğuduktan sonra her soğana 1 yemek kaşığı iç malzeme koyup kapatın. Dolmaların kesik kısımları alta gelecek şekilde fırın kabına dizin. Fırın kabına bir parmak yüksekliğinde sıcak su ekleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında dolmaların içindeki pirinç yarı yarıya yumuşayana dek pişirin. Kabın üzerindekileri alıp yeniden fırına verin. Pirinç tamamen yumuşayınca fırından alın. Soğuk veya ılık olarak servis yapın.

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