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Tapada (Patlıcanlı Turta)

Tapada (Patlıcanlı Turta)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

1 su bardağı sıvı yağ

3/4 su bardağı su

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Aldığı kadar un, tuz



IÇ MALZEME İÇİN:

3 adet patlıcan

200 gram beyaz peynir

1 adet yumurta



ÜZERI İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Harç için patlıcanları közleyip kabuklarını temizleyin ve derin bir kaba alın. Üzerine peynir ve yumurta ekleyip çatalla iyice ezerek karıştırın. Daha sonra kenara alın. Hamur için sıvı yağ, su ve tuzu karıştırın. Kaşar peyniri ve azar azar un ilave edip sert bir hamur elde edene dek iyice yoğurun. Hamuru 2 parçaya bölüp unlu zeminde orta boy yuvarlak fırın tepsisi ebadında açın. 1 adet hamuru yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Hamurun üzerine patlıcanlı harcı yayıp, kalan hamuru üzerine kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, kaşar peyniri serpin. Dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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