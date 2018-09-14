Tapada (Patlıcanlı Turta)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Harç için patlıcanları közleyip kabuklarını temizleyin ve derin bir kaba alın. Üzerine peynir ve yumurta ekleyip çatalla iyice ezerek karıştırın. Daha sonra kenara alın. Hamur için sıvı yağ, su ve tuzu karıştırın. Kaşar peyniri ve azar azar un ilave edip sert bir hamur elde edene dek iyice yoğurun. Hamuru 2 parçaya bölüp unlu zeminde orta boy yuvarlak fırın tepsisi ebadında açın. 1 adet hamuru yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Hamurun üzerine patlıcanlı harcı yayıp, kalan hamuru üzerine kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, kaşar peyniri serpin. Dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.