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Tatlı patatesli çikolata soslu muffin

Farklı bir lezzet arayanlar için enfes bir tatlı tarifi...
Tatlı patatesli çikolata soslu muffin
  • 12 Adet
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet tatlı patates



125 gram oda sıcaklığında



tereyağı



Bir buçuk su bardağı



tozşeker



2 adet yumurta



1 su bardağı damla



çikolata



İki buçuk su bardağı un



Yarım su bardağı kakao



1 tatlı kaşığı granül kahve



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu



1'er çay kaşığı tarçın ve yenibahar



Üzeri için :



1 su bardağı yulaf ezmesi



Çikolata sosu için :



100 ml krema



1 paket (80 gramlık)



bitter çikolata


YAPILIŞI

HAMUR için tereyağı ve tozşekeri krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ekleyip çırpmaya devam edin. Rendelenmiş patates ve damla çikolata katın. Un, kakao, granül kahve, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve yenibaharı bir kapta karıştırın. Unlu karışımı patatesli karışıma ekleyin ve homojen bir karışım olana kadar elinizle karıştırın. Daha sonra karışımı kağıt muffin kalıplarının yarısına gelecek şekilde içlerine dökün. Üzerlerine yulaf ezmesi serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Diğer taraftan çikolata sosunu hazırlamak için kremayı kaynama noktasına kadar ısıtıp altını kapatın. İçine kırılmış çikolata ekleyip karıştırarak eritin. Pişen muffinleri sosa batırıp servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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