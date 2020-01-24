Tatlı patatesli çikolata soslu muffin

HAMUR için tereyağı ve tozşekeri krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ekleyip çırpmaya devam edin. Rendelenmiş patates ve damla çikolata katın. Un, kakao, granül kahve, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve yenibaharı bir kapta karıştırın. Unlu karışımı patatesli karışıma ekleyin ve homojen bir karışım olana kadar elinizle karıştırın. Daha sonra karışımı kağıt muffin kalıplarının yarısına gelecek şekilde içlerine dökün. Üzerlerine yulaf ezmesi serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Diğer taraftan çikolata sosunu hazırlamak için kremayı kaynama noktasına kadar ısıtıp altını kapatın. İçine kırılmış çikolata ekleyip karıştırarak eritin. Pişen muffinleri sosa batırıp servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel