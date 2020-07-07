Vişneli tart

1 Hamur için un, toz şeker, tuz ve küp şeklinde doğranmış soğuk tereyağını mutfak robotuna koyup 40 saniye çevirin. Unun rengi sarıya dönünce soğuk su ekleyip 1 dakika daha çevirin. Hamur birleşip toparlanınca elinizle çok az düzeltip streç filme sarın ve buzdolabına kaldırıp 30-40 dakika dinlendirin.

2 Dinlenen hamuru çok az un serpilmiş tezgahta 3-4 mm kalınlığında açın. Hamuru 24 cm'lik tart kalıbına yerleştirin ve tamamen oturttuktan sonra kenarlarındaki fazlalıkları kesin. Kalan hamurun tamamını elinizle birleştirip streç filme sarın ve buzdolabına kaldırın. Hamurun taban kısmına çatal yardımıyla küçük delikler açın. Üzerine pişirme kağıdı yerleştirip bakliyat doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 15 dakika ön pişirme yapın. Ardından bakliyatları ve pişirme kağıdını alıp 3 dakika daha pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

3 Vişne sosu için donmuş vişnelerin suyunu süzün. Nişasta ve toz şeker ekleyip karıştırın. Buzdolabına kaldırdığınız kalan hamuru 2-3 mm kalınlığında açıp tartın üzerini süslemek için şeritler kesin. Şeker hamurunu küçük kalıplarla keserek dilediğiniz motifleri hazırlayın. Kenarını kaplamak istiyorsanız ince şeritler hazırlayıp örün ve yerleştirin.

4 Pişen tartın üzerine hazırladığınız sosu dökün. Üzerini motiflerle süsleyin. Süslere ve kenarlara hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.