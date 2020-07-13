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Sofra Diğer Yumurta ve peynir dolgulu mini bazlamalar

Yumurta ve peynir dolgulu mini bazlamalar

Yumurta ve peynir dolgulu mini bazlamalar
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet küçük boy bazlama



125 gram yoğurt



3 yemek kaşığı zeytinyağı



1 tatlı kaşığı biber salçası



100 gram ufalanmış beyaz peynir



8 adet yumurta



1 adet salçalık kırmızıbiber



6 adet kiraz domates



10-12 dal dereotu


Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Bazlamaların ortasındaki bölümü alıp çukur oluşturun. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, salça ve peyniri karıştırıp çukurların içine ve kenarlarına eşit miktarda sürün. Her bazlamanın içine 2 adet yumurta kırıp tuz serpin. Arzunuza göre yumurtaları dağıtın veya bütün bırakın. İkisinin üzerine kırmızıbiber dilimlerini, ikisine de kiraz domatesleri pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumurtalar pişene ve bazlamalar kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Dereotu ve pul biber ile süsleyerek sıcak servis yapın.

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