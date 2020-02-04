DETAYLI ARA
Sofra / Diğer / Zeytinli ekmek tarifi

Zeytinli ekmek tarifi

Ekmek her öğünde sofralarımızın baş tacı konumunda yer alıyor. Zeytin ve ekmeğin eşsiz uyumunu gözler önüne seren bir tarif, zeytinli ekmek...
Zeytinli ekmek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kıyılmış yeşil zeytin



3 su bardağı un



2 çay kaşığı kuru maya



2 su bardağı ılık süt



1 tatlı kaşığı karbonat



1 su bardağı oda sıcaklığında su, tuz



Üzeri için:



1 su bardağı su



1-2 çorba kaşığı un



2 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Un, maya ve tuzu karıştırın. Azar azar süt ilave edip, yoğurun. Üzerini örtüp oda sıcaklığında iki misli kabarana dek dinlendirin. Ayrı bir yerde karbonat ve suyu karıştırıp, hamura ilave edin. Zeytin ekleyip yeniden yoğurun ve 15 dakika daha dinlendirin. Hamuru 8 bezeye ayırıp, elinizde yuvarlayın. Yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Üzeri için su ve unu iyice karıştırıp, hamurların üzerine sürün ve 180 derece fırında hafif kızarmaya başlayana dek pişirin. Fırından alıp, hızlıca üzerine yumurta sarısı sürüp, yeniden 180 derece fırında iyice kızarana dek pişirmeye devam edin. Daha sonra fırından alıp, üzerine kalın bir örtü ile kapatın. Biraz dinlendirdikten sonra servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Peynirli domates kızartması
Peynirli domates kızartması
Gül poğaça tarifi...
Gül poğaça tarifi...
Erikli yaprak sarma
Erikli yaprak sarma
Tatlı patatesli çikolata soslu muffin
Tatlı patatesli çikolata soslu muffin
Kolay pişi tarifi
Kolay pişi tarifi
Mantarlı patates dolması
Mantarlı patates dolması
Çoban pay tarifi
Çoban pay tarifi
Çarkıfelek marmeladı
Çarkıfelek marmeladı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN