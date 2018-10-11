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Zeytinyağlı Karpuz Kabuğu

Zeytinyağlı Karpuz Kabuğu
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim karpuz kabuğu

2 adet soğan,

1/2 limon

1 çay kaşığı tane kakule

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1/4 su bardağı su

1/4 su bardağı zeytinyağı,

tuz

YAPILIŞI

Karpuz kabuğunun en dış koyu yeşil kısmını 1-2 mm kalınlığında soyun. Kalan kısmını istediğiniz şekilde doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup dik doğrayın. Limon kabuğunu incecik kıyın. Karpuz kabuğu, soğan, limon kabuğu, tuz ve baharatları tencereye alıp suyu ilave edin. Orta ateşte kabuk istediğiniz yumuşaklığa gelinceye kadar pişirip zeytinyağı ve bir çorba kaşığı limon suyu ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğuyuncaya kadar kapağını açmayın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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