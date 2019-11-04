DETAYLI ARA
Et Yemekleri

Et Yemekleri

  • KATEGORİ
  • YÖRESEL
  • DÜNYA MUTFAĞI
  • ÖZEL GÜNLER
  • ÖZEL SEÇİMLER
  • ZORLUK DERECESİ
  • ŞEF
Pırasalı pirzola güveç tarifi
Pırasalı pirzola güveç tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kuzu etli pırasa tarifi
Kuzu etli pırasa tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Arpacık soğanlı et tarifi
Arpacık soğanlı et tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kolay içli köfte...
Kolay içli köfte...
Sofra Tarifi Elmas Yetgin
6 Kişilik
Patatesli böbrek yatağı
Patatesli böbrek yatağı
Sofra Tarifi Ayşe Ünal
6 Kişilik
Kurutulmuş domatesli tandır tarifi
Kurutulmuş domatesli tandır tarifi
Sofra Tarifi ELİF KORKMAZEL
4 Kişilik
Saray sarması tarifi
Saray sarması tarifi
Sofra Tarifi ELİF KORKMAZEL
6 Kişilik
İnegöl köfte tarifi
İnegöl köfte tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Tire köftesi tarifi
Tire köftesi tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Harput köftesi tarifi
Harput köftesi tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Gürün ekşili köftesi tarifi
Gürün ekşili köftesi tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Domates kebabı tarifi
Domates kebabı tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Terkib-i çeşidiye tarifi
Terkib-i çeşidiye tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Meyveli kuzu gerdan tarifi
Meyveli kuzu gerdan tarifi
Sofra Tarifi
4 Kişilik
BİZE ULAŞIN