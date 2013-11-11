Akşehir Yahnisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün haşlayıp süzün. Soğanları temizleyin. Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı, soğan ve sarımsağı ekleyin. 5 dakika karıştırarak pişirin ve salçaları katın. Nohut, sirke, tuz ve baharatları katın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Azaldıkça su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve ocaktan alın.