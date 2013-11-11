Akşehir Yahnisi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg arpacık soğan
Yarım kg kuşbaşı kuzu eti
1 su bardağı nohut
Yeteri kadar su
2 çorba kaşığı tereyağı
2-3 diş sarımsak
1 çorba kaşığı salça
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım kahve fincanı sirke
YAPILIŞI
Nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün haşlayıp süzün. Soğanları temizleyin. Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı, soğan ve sarımsağı ekleyin. 5 dakika karıştırarak pişirin ve salçaları katın. Nohut, sirke, tuz ve baharatları katın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Azaldıkça su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve ocaktan alın.