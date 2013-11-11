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Sofra / Et Yemekleri / Akşehir Yahnisi

Akşehir Yahnisi

Akşehir Yahnisi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg arpacık soğan

Yarım kg kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı nohut

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı tereyağı

2-3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı salça

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım kahve fincanı sirke

YAPILIŞI

Nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün haşlayıp süzün. Soğanları temizleyin. Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı, soğan ve sarımsağı ekleyin. 5 dakika karıştırarak pişirin ve salçaları katın. Nohut, sirke, tuz ve baharatları katın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Azaldıkça su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve ocaktan alın.
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