Anne Köftesi

Sofra Tarifi

600 gram iki kez çekilmiş orta yağlı dana kıyma 2 dilim bayat ekmek içi 2 çorba kaşığı süt 1 adet yumurta 1 adet rendelenmiş soğan 1/4 demet kıyılmış maydanoz 1 diş sarmısak 1/2 çay kaşığı köfte baharatı 1/2 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Ekmek içlerini sütle ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun. Vaktiniz varsa streç filmle kaplayıp 10 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Vaktiniz yoksa harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda şekil verin. Kızgın sıvı yağda veya ızgarada önlü arkalı pişirip sıcak olarak servis yapın.