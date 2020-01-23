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Sofra / Et Yemekleri / Arap kebabı ve patatesli köfte

Arap kebabı ve patatesli köfte

Yemek davetlerinizde misafrilerinize ne pişireceğinizi düşünüyorsanız bu tarif tam size göre! İşt nefis arap kebabı ve patatesli köfte tarifi...
Arap kebabı ve patatesli köfte
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kıymalı harç için:



Yarım kg dana kıyma



2 çorba kaşığı tereyağı



2'şer adet soğan ve domates



7-8 adet acı sivri biber



1 çorba kaşığı domates salçası



Yarım demet maydanoz



1 tatlı kaşığı karabiber



1 çay kaşığı tuz



Patates köftesi için:



4 adet patates



Yeteri kadar su



4 su bardağı ince bulgur



1 adet soğan



Yarım çay bardağı zeytinyağı



2 çorba kaşığı ince doğranmış maydanoz



1 çora kaşığı acı biber salçası



1 çorba kaşığı tatlı biber salçası



1 tatlı kaşığı kimyon



1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

KIYMALI harç için tereyağını eritip kıymayı kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğan katıp kavurmaya devam edin. Doğranmış biber, domates, salça, tuz, karabiber ve en son maydanoz ekleyip ocaktan alın. Patates köftesi için patatesleri haşlayın ve ezin. Bulguru yıkayın ve ıslak olarak kabarması için 5-6 dakika dinlendirin. Kabaran bulgurun içine soğanı rendeleyin. Zeytinyağı, maydanoz, salça, kimyon ve tuz ekledikten sonra iyice yoğurun. Ilınan patatesi üzerine ekleyip yoğurmaya devam edin. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp çiğ köfte gibi şekillendirin. Kıymalı harcı servis tabağının ortasına koyun. Etrafına patatesli köfteleri dizip servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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