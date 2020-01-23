Arap kebabı ve patatesli köfte

KIYMALI harç için tereyağını eritip kıymayı kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğan katıp kavurmaya devam edin. Doğranmış biber, domates, salça, tuz, karabiber ve en son maydanoz ekleyip ocaktan alın. Patates köftesi için patatesleri haşlayın ve ezin. Bulguru yıkayın ve ıslak olarak kabarması için 5-6 dakika dinlendirin. Kabaran bulgurun içine soğanı rendeleyin. Zeytinyağı, maydanoz, salça, kimyon ve tuz ekledikten sonra iyice yoğurun. Ilınan patatesi üzerine ekleyip yoğurmaya devam edin. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp çiğ köfte gibi şekillendirin. Kıymalı harcı servis tabağının ortasına koyun. Etrafına patatesli köfteleri dizip servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel