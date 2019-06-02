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Arefe Köftesi Tarifi

Leziz, doyurucu ve sofranızın vazgeçilmezi olacak arefe köftesi nasıl yapılır? İşte arefe köftesi tarifi...
Arefe Köftesi Tarifi
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç malzeme için:



300 gram köftelik kıyma



2 adet rendelenmiş soğan



Yarım çay kaşığı tarçın



1 çay kaşığı dövülmüş kakule tohumu



1 çay kaşığı karabiber



1 çay bardağı iri kıyılmış



kabuksuz badem



Dış kısmı için:



250 gram köftelik bulgur



Yeteri kadar su



250 gram çiğ köftelik kıyma



1 çay kaşığı anason



1 adet rendelenmiş soğan, tuz



Kızartmak için: 200 gram margarin


YAPILIŞI

Köftenin harcı için kıyma ve soğanı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp kavurmaya başlayın. Birkaç dakika sonra içine baharatları ve tuzu ekleyin. Soğanın rengi dönüp suyunu çekince badem ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın. Köftenin dışı için bulguru bir kaba alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katıp çekene dek bekletin. Daha sonra üzerine kalan malzemeyi ekleyip macun kıvamına gelene kadar (gerekirse elinizi arada bir ıslatarak) yoğurun. Hamur kıvamına geldikten sonra yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. İşaret parmağınızla, arada bir elinizi suya batırarak içini kabak oyar gibi döndüre döndüre oyun. Daha sonra iç malzemeden koyup ağzını büzerek kapatın. Elinizi ıslatarak üst kısmını hafifçe sivri olacak şekilde düzeltin. Kaynamış tuzlu suyun içinde köfteleri suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 10 dakika haşlayıp süzün. Köfteleri kurutup, erittiğiniz margarinde renkleri dönene dek kızartıp, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Köftenin dış kısmını mutfak robotunuzun parçalayıcı bıçakları takılıyken de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde hem yoğurma süresi kısalır hem de hamurunuz macun gibi olacağından açmanız kolaylaşır.
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