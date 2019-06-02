Arefe Köftesi Tarifi

Köftenin harcı için kıyma ve soğanı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp kavurmaya başlayın. Birkaç dakika sonra içine baharatları ve tuzu ekleyin. Soğanın rengi dönüp suyunu çekince badem ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın. Köftenin dışı için bulguru bir kaba alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su katıp çekene dek bekletin. Daha sonra üzerine kalan malzemeyi ekleyip macun kıvamına gelene kadar (gerekirse elinizi arada bir ıslatarak) yoğurun. Hamur kıvamına geldikten sonra yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. İşaret parmağınızla, arada bir elinizi suya batırarak içini kabak oyar gibi döndüre döndüre oyun. Daha sonra iç malzemeden koyup ağzını büzerek kapatın. Elinizi ıslatarak üst kısmını hafifçe sivri olacak şekilde düzeltin. Kaynamış tuzlu suyun içinde köfteleri suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 10 dakika haşlayıp süzün. Köfteleri kurutup, erittiğiniz margarinde renkleri dönene dek kızartıp, sıcak olarak servis yapın.