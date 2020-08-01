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Sofra Et Yemekleri Baharatlı pirzola

Baharatlı pirzola

Etin en lezzetli halini arayanlara...
Baharatlı pirzola
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

PİRZOLA İÇİN:



800 gram pirzola



3-4 yemek kaşığı zeytinyağı



2 yemek kaşığı kekik



1.5 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber



1 çay kaşığı karabiber



Tuz



ÜZERİ İÇİN:



1 tatlı kaşığı taze çekilmiş



karabiber ve tuz


YAPILIŞI

Marine için pirzola dışında kalan malzemeyi iyice karıştırıp pirzolaların her tarafına yedirerek sürün. Üzerini streç filmle kaplayıp, 1 gece ya da en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak, önlü arkalı kızarana dek pişirin. Tuz ve karabiber serpip yanında bulgur pilavı ve patates püresi ile birlikte sıcak olarak servis yapın.

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