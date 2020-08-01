Baharatlı pirzola

Marine için pirzola dışında kalan malzemeyi iyice karıştırıp pirzolaların her tarafına yedirerek sürün. Üzerini streç filmle kaplayıp, 1 gece ya da en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak, önlü arkalı kızarana dek pişirin. Tuz ve karabiber serpip yanında bulgur pilavı ve patates püresi ile birlikte sıcak olarak servis yapın.