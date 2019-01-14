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Bearnaise Soslu Antrikot

Bearnaise Soslu Antrikot
  • 2 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim antrikot

tuz

karabiber

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı biber

2-3 dal tarhun



Bearnaise sos için



2 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı su

1 adet arpacık soğan

1 tutam taze tarhun

2 adet tane karabiber

2 adet yumurta sarısı

2-3 damla limonsuyu

125eritilmiş tereyağı, sadeyağ veya ghee yağı



Servis için: Bearnaise sos




YAPILIŞI

Bearnaise sos için: Sirke, su, ince kıyılmış arpacık soğan, kıyılmış tarhun ve karabiberi küçük bir kaba alıp kısık ateşte 1 tatlı kaşığı kalana kadar çektirdikten sonra süzün. Küçük bir tencerenin yarısına kadar su koyup ocağa oturtun ve kaynamaya bırakın. Tencerenin üzerine oturtabileceğiniz büyüklükle, ısıya dayanıklı cam bir kaba yumurta sarıları ve limon suyunu koyun. Homojen bir kıvam alana dek çırpma teli ile çırpın. Kap suya hiç değmeyecek şekilde ocakta kaynayan suyun bulunduğu tencerenin üzerine oturtun. Sürekli çırpmaya devam ederek yumurta kalın ve kremamsı bir hal alana dek çırpın. Ocaktan alıp sıvı haldeki klarife tereyağını yavaşça ekleyin. Çektirdiğiniz sirkeli karışımı ilave edip karıştırın.

Bearnaise soslu antrikot için: Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp etlerin her iki yüzüne de bu karışımdan sürün. Döküm bir tavayı kızdırıp etlerin her iki tarafını da çevirerek pişirin. Daha sonra servis tabağına alın. Üzerine bearnaise sos gezdirin. İnce dilimlenmiş kırmızı biberi yanına ekleyin. Tarhunla süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

➽ Bearnaise sos tazeliğini en fazla 1 saat korur. O nedenle sosunuzu mümkün olduğunca servis zamanına yakın hazırlayın. ➽ Sosunuz çok koyu olursa 1-2 damla soğuk su ile incelterek kullanabilirsiniz. Sos hazırlarken çok iyi sterilize edilmiş kaplar kullanmaya özen gösterin. ➽ Eski sos ile yeni yapılmış sosu karıştırmayın.
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