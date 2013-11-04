Beef Stroganoff

Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı kornişon turşusu 4 dilim biftek ya da bonfile 12 adet mantar 4 çorba kaşığı sıvı yağ 3 adet küçük boy soğan 4 çorba kaşığı krema Tuz karabiber

YAPILIŞI

Kornişonları uzunlamasına ince şeritler halinde doğrayın. Tuzun almak için birkaç kez sudan geçirin ve süzüp kenara alın. Eti hafifçe dövüp, 1 cm genişliğinde ve 5 cm uzunluğunda şeritler halinde doğrayın. Mantarları dilimleyin. Sıvı yağı bir tavaya alıp, üzerine eti ilave edin ve soteleyin. Et yumuşayınca piyazlık doğranmış soğanı Tavaya ekleyin. Soğanın rengi dönünce mantarı katın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Mantar suyunu salıp çekince kornişonu yemeğe katın. Birkaç dakika pişirip, kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın.