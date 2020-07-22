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Sofra Et Yemekleri Bol sebzeli pratik tavuk yemeği

Bol sebzeli pratik tavuk yemeği

Bol sebzeli pratik tavuk yemeği
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet tavuk kalça eti



1 adet büyük boy havuç



6-5 adet bebek patates



4 adet arpacık soğan



2 adet kırmızı biber



6 diş sarımsak, tuz


YAPILIŞI

Tavuk etlerini yıkayın. Yapışmaz yüzeyli tavaya derili kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Aralarına halka doğranmış havuç, ikiye kesilmiş patates, arpacık soğan, irice doğranmış biber ve sarımsak yerleştirin. Üzerlerine tuz serpip tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte tavuk etleri kızarana kadar pişirin. Tavuk ve sebzeleri alt üst yapıp 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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