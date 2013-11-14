Cacıklı Arap Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Köfte için:
1 su bardağı ince bulgur
125 gram çiğ köftelik kıyma
(yağsız)
1 adet soğan
Tuz
karabiber
kırmızıbiber
Yarım kg pazı (ıspanak ya da
maydanozla da olur)
Yarım kg süzme yoğurt
1 diş sarmısak
YAPILIŞI
Öncelikle ince bulgur, kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve kırmızıbiberi iyice yoğurup, misket
köfteler yapın. Köfteleri önce buharda haşlayıp, daha sonra çok az kırmızıbiberle zeytinyağında hafifçe
kızartın. Pazıyı ince kıyıp haşlayın ve suyunu sıkıp top yapın. Süzme yoğurda ince kıyılmış sarmısağı katıp,
pazıyla karıştırın. Pazıyı servis tabağına yayın. Üzerine köfteleri koyup servis yapın.