Cacıklı Arap Köfte

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:



1 su bardağı ince bulgur



125 gram çiğ köftelik kıyma



(yağsız)



1 adet soğan



Tuz



karabiber



kırmızıbiber



Yarım kg pazı (ıspanak ya da



maydanozla da olur)



Yarım kg süzme yoğurt



1 diş sarmısak