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Cacıklı Arap Köfte

Cacıklı Arap Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:

1 su bardağı ince bulgur

125 gram çiğ köftelik kıyma

(yağsız)

1 adet soğan

Tuz

karabiber

kırmızıbiber

Yarım kg pazı (ıspanak ya da

maydanozla da olur)

Yarım kg süzme yoğurt

1 diş sarmısak

YAPILIŞI

Öncelikle ince bulgur, kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve kırmızıbiberi iyice yoğurup, misket
köfteler yapın. Köfteleri önce buharda haşlayıp, daha sonra çok az kırmızıbiberle zeytinyağında hafifçe
kızartın. Pazıyı ince kıyıp haşlayın ve suyunu sıkıp top yapın. Süzme yoğurda ince kıyılmış sarmısağı katıp,
pazıyla karıştırın. Pazıyı servis tabağına yayın. Üzerine köfteleri koyup servis yapın.
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