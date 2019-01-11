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Dalyan köfte

Dalyan köfte
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kıyma,

1 adet yumurta

1 adet soğan

5 çorba kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Ortası için :

3 adet katı haşlanmış yumurta

2 adet haşlanmış havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Sosu için:

4-5 adet domates,

2 diş sarmısak

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Üzerine : Biberiye

YAPILIŞI

Kıymayı yoğurma kabına alın. Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, karabiber ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Düz bir zemine pişirme kağıdı serin. Üzerine harcı 1 parmak kalınlığında ve dikdörtgen olacak şekilde yayın. Ortasına soyulmuş yumurtaları arka arkaya ve tek sıra halinde yerleştirin. Bir yanına havuç diğer yanına da bezelye koyun. Rulo şeklinde sarın ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin ve servis tabağına alın. Diğer yandan sos için sıvıyağ ve tereyağını bir tavaya alıp üzerine kıyılmış sarmısak, rendelenmiş domates, tuz ve karabiber ekleyip suyunu çekene dek pişirin. Dalyan köftenin üzerine gezdirin. Biberiye ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın
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