Dalyan Köfte Tarifi

Kıymaya ekmeği ilave ederek robottan geçirin. Geniş bir kaba alıp üzerine 1 adet yumurta, pulbiber, karabiber, kekik, kimyon ve tuz ekleyip yoğurun. Kalan yumurtaları katı kıvamda haşlayıp soyun ve ikiye bölün. Hazırladığınız kıymayı alüminyum folyonun ortasına koyup, yumurtaların sığacağı kadar boşluk bırakarak baton şekline getirin. Daha sonra ortasını boydan boya açıp, yumurtaları arka arkaya dizin. Üzerine bezelyeyi ekleyin. Kıymanın kenarlarını toplayıp, yumurtaların üzerini kapatın. Köfteyi folyodan kaldırıp, fırın tepsisine yerleştirin. Salçanın üzerine 1 su bardağı su ekleyerek kaynatın. Daha sonra köftenin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirip servis yapın.