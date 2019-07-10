Dalyan Köfte Tarifi

1 kg kıyma
4 dilim ıslatılıp suyu sıkılmış bayat ekmek
4 adet yumurta
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul Biber
1 çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı kimyon
1 su bardağı bezelye
3 çorba kaşığı salça
Yeteri kadar su, tuz
Kıymaya ekmeği ilave ederek robottan geçirin. Geniş bir kaba alıp üzerine 1 adet yumurta, pulbiber, karabiber, kekik, kimyon ve tuz ekleyip yoğurun. Kalan yumurtaları katı kıvamda haşlayıp soyun ve ikiye bölün. Hazırladığınız kıymayı alüminyum folyonun ortasına koyup, yumurtaların sığacağı kadar boşluk bırakarak baton şekline getirin. Daha sonra ortasını boydan boya açıp, yumurtaları arka arkaya dizin. Üzerine bezelyeyi ekleyin. Kıymanın kenarlarını toplayıp, yumurtaların üzerini kapatın. Köfteyi folyodan kaldırıp, fırın tepsisine yerleştirin. Salçanın üzerine 1 su bardağı su ekleyerek kaynatın. Daha sonra köftenin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirip servis yapın.