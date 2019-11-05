Domates kebabı tarifi

Domatesleri yıkayıp kurulayın. Daha sonra parmak genişliğinde ve yelpaze şeklinde dilimleyin. Keserken dilimlerin birbirinden kopmamasına dikkat edin. Köy biberlerinin sap kısımlarını kesip, çekirdek yataklarını çıkarın. Harç için kıyma, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarmısak, küp doğranmış kırmızı biber, sivri biber, salça, kimyon, karabiber ve tuzu yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin ve domates dilimlerinin arasına yerleştirin. Köy biberlerinin de içlerini doldurup, fırın kabına dizin. Sos için tereyağını eritip, salça, tuz ve su ekleyin. Daha sonra yemeğin üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrol ederek pişirin. Sıcak servis yapın.