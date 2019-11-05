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Domates kebabı tarifi

Kıymayı farklı kullanmak için akşam yemeğinde sunulacak lezzetli domates kebabı
Domates kebabı tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet orta boy domates



6 adet köy biberi



Harç için: Yarım kg koyun kıyması



2 adet soğan, 2 diş sarmısak



1 adet kırmızı biber



2 adet sivri biber



1 tatlı kaşığı biber salçası



1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber



Yeteri kadar tuz



Sos için: 1 çorba kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı biber salçası



Yarım çay bardağı su, tuz


YAPILIŞI

Domatesleri yıkayıp kurulayın. Daha sonra parmak genişliğinde ve yelpaze şeklinde dilimleyin. Keserken dilimlerin birbirinden kopmamasına dikkat edin. Köy biberlerinin sap kısımlarını kesip, çekirdek yataklarını çıkarın. Harç için kıyma, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarmısak, küp doğranmış kırmızı biber, sivri biber, salça, kimyon, karabiber ve tuzu yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde şekil verin ve domates dilimlerinin arasına yerleştirin. Köy biberlerinin de içlerini doldurup, fırın kabına dizin. Sos için tereyağını eritip, salça, tuz ve su ekleyin. Daha sonra yemeğin üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrol ederek pişirin. Sıcak servis yapın.

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