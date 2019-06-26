Domates Soslu Biftek Dilimleri Tarifi

Basınçlı tencereye zeytinyağı ve rendelenmiş soğanı koyun. 1-2 dakika kavurun. Kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domates, salça, toz kırmızıbiber, karabiber, kekik ve tuz ekleyin. Bir-iki kez çevirdikten sonra suyu ilave edin. En son bifteği katın ve tencerenin buharı çıktıktan sonra 10 dakika pişirin. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.