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Sofra / Et Yemekleri / Domates Soslu Biftek Dilimleri Tarifi

Domates Soslu Biftek Dilimleri Tarifi

Görüntüsü kadar tadının da mükemmel olduğu bir yemek tarifi... Domates soslu biftek dilimleri nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Domates Soslu Biftek Dilimleri Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram biftek



1 adet domates



1 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet soğan



1 çorba kaşığı salça



1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber



Yarım çay bardağı su



Tuz, karabiber, kekik


YAPILIŞI

Basınçlı tencereye zeytinyağı ve rendelenmiş soğanı koyun. 1-2 dakika kavurun. Kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domates, salça, toz kırmızıbiber, karabiber, kekik ve tuz ekleyin. Bir-iki kez çevirdikten sonra suyu ilave edin. En son bifteği katın ve tencerenin buharı çıktıktan sonra 10 dakika pişirin. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.

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