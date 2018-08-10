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Enginarlı Biftek

Enginarlı Biftek
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet enginar

2 dilim antrikot

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı limon suyu

8 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan

2 diş sarımsak

1'er adet kırmızı biber ve sarı biber

4 dal taze soğan

8 dal maydanoz

Tuz, karabiber, kekik

YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su, limon suyu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz koyup kapağını kapatın. Orta ateşte yumuşayana dek pişirin. Daha sonra boylamasına 2 veya 3 parça olacak şekilde dilimleyin. Eti düz bir kaba alıp üzerine 4 çorba kaşığı zeytinyağı, karabiber ve kekik ekleyin. Buzdolabına koyun ve 1-2 saat bu şekilde marine edin. Kalan zeytinyağını bir tavaya alıp halka doğranmış soğan ve ikiye bölünmüş sarımsağı renkleri dönene dek kavurun. Üzerine irice doğranmış kırmızı ve sarı biber ilave edin. Sebzeler yarı yarıya yumuşayınca enginarı ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek pişirin. Diğer taraftan antrikotları yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin ve servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız enginarlı soteyi ekleyin. Taze soğan ve maydanozu ince kıyıp üzerine serperek servis yapın.
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