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Sofra / Et Yemekleri / Et Sote

Et Sote

Et Sote
  • 3 Kişilik
  • Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

2 diş sarımsak

3 adet sivri biber

2 adet domates

1'er çay kaşığı kekik ve karabiber

tuz

YAPILIŞI

Eti tencereye alın ve kısık ateşte kendi suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Eti tencereden alıp, aynı tencereye zeytinyağı, piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı katıp kavurun. Doğranmış biberleri ilave edin ve 2 dakika daha kavurun. Daha sonra kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra eti katın ve kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin. Tuz, karabiber ve kekik serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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