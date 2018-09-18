Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti tencereye alın ve kısık ateşte kendi suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Eti tencereden alıp, aynı tencereye zeytinyağı, piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı katıp kavurun. Doğranmış biberleri ilave edin ve 2 dakika daha kavurun. Daha sonra kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra eti katın ve kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin. Tuz, karabiber ve kekik serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.