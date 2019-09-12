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Sofra / Et Yemekleri / Etli Kızartma Tarifi

Etli Kızartma Tarifi

Hayatın temposundan enerjisini kaybedenlere...Kendinize gelebilmeniz için işte size lezzetli bir et kızartması!
Etli Kızartma Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg jülyen doğranmış biftek



6 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çorba kaşığı kuru kekik



1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber



2 adet patlıcan



5 adet küçük boy patates



Yarım kg çarliston biber



Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Bifteği 2 çorba kaşığı zeytinyağı, kekik ve toz kırmızıbiber ile iyice harmanlayıp 30 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp soteleyin. Diğer taraftan kabuklu şekilde dörde bölünmüş patlıcanı, elma dilimi doğranmış patatesi ve ikiye kesilmiş biberleri geniş bir kaba alın. Üzerine kalan 4 çorba kaşığı zeytinyağını ve tuzu ilave edip harmanlayın. Fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Servis tabağının ortasına eti, kenarlarına da sebzeleri yerleştirip sıcak olarak servis yapın.

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