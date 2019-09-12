Etli Kızartma Tarifi

Bifteği 2 çorba kaşığı zeytinyağı, kekik ve toz kırmızıbiber ile iyice harmanlayıp 30 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp soteleyin. Diğer taraftan kabuklu şekilde dörde bölünmüş patlıcanı, elma dilimi doğranmış patatesi ve ikiye kesilmiş biberleri geniş bir kaba alın. Üzerine kalan 4 çorba kaşığı zeytinyağını ve tuzu ilave edip harmanlayın. Fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Servis tabağının ortasına eti, kenarlarına da sebzeleri yerleştirip sıcak olarak servis yapın.