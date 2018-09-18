Etli Kurufasulye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kurufasulyeyi yıkayıp tencereye alın ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip 1 gece dinlendirin. Ardından suyunu süzüp, üzerini üç parmak geçene kadar su koyun. Kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpükleri ara sıra bir kepçe yardımıyla alıp atın. Ocaktan alıp, tencerenin kapağı kapalı olarak kenarda bekletin. Soğanı yemeklik, kabukları soyulmuş domatesi küp doğrayın. Sıvı yağı veya tereyağını başka bir tencereye alıp ısıtın. Eti ekleyip birkaç kez çevirin. Etin rengi döndüğünde, soğanı ilave edip hafifçe soteleyin. Domates, salça, doğranmış biber ve sıcak suyu ekleyip pişirin. Sıcak suyun içinde bekleyen fasulyeyi suyu ile birlikte etin bulunduğu tencereye katın. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Ateşten almaya yakın tuzunu katıp, ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.